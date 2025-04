Mulher cai no "golpe do falso filho" e perde dinheiro em São Carlos

Celular - Crédito: reprodução/Agência SP

Uma moradora de São Carlos foi vítima de um golpe de estelionato na tarde de ontem. O crime, conhecido como "golpe do falso filho", aconteceu por meio de mensagens de texto, quando a vítima de 58 anos recebeu a seguinte mensagem supostamente de seu filho: ""oi mãe meu celular caiu e danificou a tela, 980 reais, ele pediu estou usando esse número por enquanto, qualquer coisa me avisa aqui".

A vítima, acreditando na história, seguiu a conversa e, ao ser solicitada, fez um pagamento via PIX no valor de R$ 980,00 para o suposto filho, com a justificativa de que o dinheiro seria usado para o conserto do aparelho. A chave PIX utilizada para a transferência estava vinculada a uma conta no PagSeguro..

O golpe só foi percebido quando, minutos depois, a vítima recebeu outra solicitação de dinheiro, desta vez no valor de R$ 1.289,00. Desconfiada, a mulher chamou sua filha, que entrou em contato com o verdadeiro filho da vítima por telefone. Ele atendeu imediatamente e afirmou que não havia feito nenhum pedido de dinheiro e que seu celular estava funcionando normalmente.

Diante da confirmação do golpe, a vítima registrou um boletim de ocorrência eletrônico na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O caso foi encaminhado para a delegacia da área, que deve investigar a fraude.

Leia Também