Mulher cai no golpe do falso advogado e perde R$ 1,6 mil em São Carlos

Uma mulher de 35 anos foi vítima de estelionato após cair em um golpe envolvendo falsa promessa de pagamento judicial em São Carlos. O caso ocorreu na tarde da última terça-feira (6), por volta das 14h45, na região da Vila Celina, e foi registrado na Delegacia Eletrônica.

Segundo a vítima, ela recebeu uma mensagem de WhatsApp de alguém que se passou por sua advogada, informando que havia vencido um processo judicial contra o condomínio onde reside. A suposta profissional afirmou que o valor de R$ 4.634,52 estaria disponível para depósito mediante confirmação de dados com um funcionário do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Posteriormente, um homem que se identificou como servidor do STJ entrou em contato por telefone, já de posse de diversas informações sobre o processo. Ele solicitou que a vítima acessasse suas contas bancárias e informasse os saldos. Em seguida, ela foi induzida a realizar transferências entre contas e, por fim, um pagamento via Pix no valor de R$ 1.619,00, por meio de um link “copia e cola”, que seria supostamente necessário para liberar o valor da ação.

Após perceber que se tratava de um golpe, a mulher procurou a Polícia Civil, que registrou a ocorrência como estelionato com autoria desconhecida. O caso será investigado pela delegacia responsável pela área dos fatos.

