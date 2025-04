Mulher cai no "golpe do empréstimo" e perde mais de R$ 2,5 mil

Plantão Policial -

Uma mulher de 64 anos, residente na Vila Lutfalla, em São Carlos, foi vítima de um estelionato, que teria ocorrido na manhã de quinta-feira, 17. Nesta segunda-feira, 21, foi à CPJ registrar queixa-crime. Afirma ter tido um prejuízo superior a R$ 2,5 mil.

A mulher disse que recebeu uma ligação e um homem se passou por funcionário de uma agência bancária oferecendo um empréstimo com o intuito dela baixar o valor das parcelas de outro empréstimo que ela teria.

A vítima aceitou e durante as conversas via WhatsApp, faz uma chamada de vídeo onde seguiu “orientações” do golpista. Contratou novo empréstimo e teria feito um PIX para o desconhecido no valor de R$ 2.574,32. Posteriormente, após não receber mais nenhuma orientação, entrou em contato com a central telefônica do banco onde tem conta corrente e teve ciência que foi vítima de um golpe.

