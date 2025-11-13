(16) 99963-6036
Mulher cai em golpe e tem cartão clonado em São Carlos

13 Nov 2025 - 08h22
Cartão bancário - Crédito: Agência BrasilCartão bancário - Crédito: Agência Brasil

Uma mulher de 51 anos procurou o Plantão Policial de São Carlos na quarta-feira (12) após perceber que havia sido vítima de um golpe envolvendo clonagem de cartão.

Segundo o boletim de ocorrência, ela recebeu uma ligação em seu celular de alguém que se passou por funcionário do banco onde possui conta. O número usado na chamada era semelhante ao da central de atendimento oficial. Durante o contato, o golpista obteve informações suficientes para realizar compras no cartão de crédito da vítima.

Após a ligação, a mulher foi até a agência bancária e constatou que diversas compras haviam sido feitas em seu nome, totalizando R$ 2.074,62, principalmente na plataforma Shopee. O gerente informou que, naquele momento, não havia procedimento imediato a ser feito, orientando-a a registrar o caso na Polícia Civil.

A vítima foi instruída a guardar as futuras faturas para auxiliar na investigação. O caso será encaminhado para outra unidade policial responsável pela apuração do estelionato.

