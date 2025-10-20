(16) 99963-6036
segunda, 20 de outubro de 2025
Segurança

Mulher cai em golpe e perde quase R$ 5 mil em São Carlos

20 Out 2025 - 13h08
Celular - Crédito: reprodução/Agência SP

Uma mulher de 58 anos foi vítima de estelionato em São Carlos após clicar em um link recebido por mensagem de texto (SMS), que simulava uma comunicação oficial da Caixa Econômica Federal. O caso foi registrado no plantão policial neste sábado (18).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu a mensagem informando que havia um cartão pré-aprovado em seu nome. Ao clicar no link, foi redirecionada a uma página que aparentava ser do aplicativo da Caixa, onde inseriu seu número de telefone e CPF.

Horas depois, ao verificar sua conta bancária, notou uma transferência via Pix no valor de R$ 4.850,00 feita para uma pessoa. A vítima então entrou em contato com o SAC do banco, que bloqueou o acesso ao aplicativo e orientou o registro da ocorrência.

O caso foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de São Carlos, que ficará responsável pela investigação para tentar identificar o autor do golpe.

