Mulher cai em golpe do "WhatsApp" e perde mais de R$ 3 mil em São Carlos

Whatsapp - Crédito: Freepik
Uma mulher de 44 anos foi vítima de estelionato na tarde da última sexta-feira (5), em São Carlos. Segundo o boletim de ocorrência, ela recebeu mensagens via WhatsApp de alguém que se passou por sua filha e solicitou transferências em caráter de urgência.
Acreditando na falsa identidade, a vítima realizou duas transações: R$ 1.890,00 pelo Nubank, utilizando um empréstimo de R$ 2.097,72, e R$ 1.500,00 via Santander, através do cheque especial. Após insistências do contato e sem conseguir retorno por ligação, a mulher entrou em contato com o número verdadeiro da filha e percebeu que havia caído em um golpe.
O caso foi registrado na Delegacia Eletrônica e encaminhado à unidade policial responsável pela área dos fatos.