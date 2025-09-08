(16) 99963-6036
segunda, 08 de setembro de 2025
Segurança

Mulher cai em golpe do "WhatsApp" e perde mais de R$ 3 mil em São Carlos

08 Set 2025 - 09h21Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Whatsapp - Crédito: FreepikWhatsapp - Crédito: Freepik

Uma mulher de 44 anos foi vítima de estelionato na tarde da última sexta-feira (5), em São Carlos. Segundo o boletim de ocorrência, ela recebeu mensagens via WhatsApp de alguém que se passou por sua filha e solicitou transferências em caráter de urgência.

Acreditando na falsa identidade, a vítima realizou duas transações: R$ 1.890,00 pelo Nubank, utilizando um empréstimo de R$ 2.097,72, e R$ 1.500,00 via Santander, através do cheque especial. Após insistências do contato e sem conseguir retorno por ligação, a mulher entrou em contato com o número verdadeiro da filha e percebeu que havia caído em um golpe.

O caso foi registrado na Delegacia Eletrônica e encaminhado à unidade policial responsável pela área dos fatos.

Leia Também

Morador de rua de 62 anos morre após queda em via pública em São Carlos
Segurança09h44 - 08 Set 2025

Morador de rua de 62 anos morre após queda em via pública em São Carlos

Mulher perde a consciência após ser agredida pelo companheiro no Planalto Paraíso
Maria da Penha 09h39 - 08 Set 2025

Mulher perde a consciência após ser agredida pelo companheiro no Planalto Paraíso

Homem é preso após agredir irmã e ferir criança em São Carlos
Segurança09h31 - 08 Set 2025

Homem é preso após agredir irmã e ferir criança em São Carlos

Golpe do falso funcionário de banco deixa idoso com prejuízo de mais de R$ 43 mil em São Carlos
Segurança09h25 - 08 Set 2025

Golpe do falso funcionário de banco deixa idoso com prejuízo de mais de R$ 43 mil em São Carlos

Ex-companheiro invade casa em condomínio e danifica porta em São Carlos
Segurança09h15 - 08 Set 2025

Ex-companheiro invade casa em condomínio e danifica porta em São Carlos

Últimas Notícias