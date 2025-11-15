Mulher cai em golpe ao tentar comprar televisão anunciada no Facebook

Instagram/Facebook - Crédito: Agência Brasil

Uma mulher de 38 anos foi vítima de estelionato na tarde de sexta-feira (14) após tentar comprar uma televisão anunciada na chamada “feira do rolo” do Facebook. O golpe foi registrado no Jardim São João Batista, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima viu o anúncio e entrou em contato com o suposto vendedor, que pediu seu número de WhatsApp. O golpista então ligou e afirmou que ela poderia ver o aparelho em uma casa na Rua Francisco Stella, dizendo que sua esposa estaria no local para recebê-la.

Ao chegar na residência indicada, a vítima foi atendida por uma mulher que realmente mostrou a televisão. Após conferir o produto, a compradora realizou um PIX de R$ 240 para a chave informada pelo suposto vendedor.

Logo após o pagamento, a situação começou a gerar desconfiança. A mulher que mostrou a TV questionou a vítima sobre sua relação com o vendedor, e ambas perceberam que estavam recebendo informações contraditórias. Ao entrarem em contato novamente com o número do vendedor, descobriram que haviam sido bloqueadas.

Com a confirmação de que se tratava de um golpe, a vítima registrou o boletim de ocorrência para apresentar ao banco como prova da fraude. O autor do estelionato não foi identificado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

