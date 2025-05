Mulher cai em golpe ao tentar comprar moto pelas redes sociais

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 56 anos, residente no Jardim Ipanema, em São Carlos, foi vítima de um estelionato no dia 4 de abril. Ela, porém, registrou queixa em boletim de ocorrência na CPJ somente nesta terça-feira, 20.

Relata a vítima que ao pesquisar o Facebook, se interessou na venda de uma Honda Biz e entrou em contato com o suposto vendedor e foi redirecionada para um bate papo pelo WhatsApp onde manteve as negociações, com o desconhecido apresentando carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil para tentar passar mais veracidade às transações.

Acreditando ser uma negociação legítima, durante a conversa, a vítima fez três transferências bancárias que totalizaram R$ 1,4 mil. Momentos depois, a mulher notou que, diante de sinais de fraude, notou que caiu em golpe e acabou lesada.

Leia Também