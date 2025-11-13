(16) 99963-6036
quinta, 13 de novembro de 2025
Segurança

Mulher cai em córrego e sofre ferimentos na cabeça

13 Nov 2025 - 18h35Por Da redação
Local da ocorrência - Crédito: Maycon MaximinoLocal da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 43 anos acabou caindo dentro de um córrego na tarde desta quinta-feira (13), na Avenida Francisco Pereira Lopes, próximo ao kartódromo, em São Carlos.

Segundo informações, a vítima contou a um proprietário de um depósito de gás localizado perto do local que estava na beira do rio observando a água quando escorregou e caiu no córrego, batendo a cabeça.

O proprietário do depósito de gás prestou ajuda e acionou o Corpo de Bombeiros. A equipe do Auto Bomba e a Unidade de Resgate estiveram no local e realizaram o atendimento.

A mulher apresentava trauma na cabeça e foi socorrida para a Santa Casa de São Carlos.

