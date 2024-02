SIGA O SCA NO

Uma mulher de 60 anos colidiu o carro que conduzia contra um poste, na manhã deste sábado (03), na Avenida Francisco Pereira Lopes, em São Carlos.

De acordo com informações, a motorista seguia pela via, no sentido shopping/USP quando perdeu o controle da direção, por razões desconhecidas, e bateu contra o poste de energia.

Ninguém ficou ferido e os agentes de trânsito sinalizaram o local até a retirada do veículo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também