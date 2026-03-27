Mulher afirma ter perdido R$ 1.800 em suposto golpe envolvendo dentista

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Uma moradora de São Carlos procurou a Polícia Civil nesta sexta-feira (27) para denunciar um possível caso de estelionato envolvendo um tratamento odontológico que não teria sido concluído, mesmo após o pagamento integral.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, em 2024, pagou o valor de R$ 1.800 por um procedimento que incluía a colocação de um pino dentário. Após a cirurgia, ela foi chamada para diversas consultas com o objetivo de dar continuidade ao tratamento, mas o serviço não foi finalizado.

Ainda segundo o relato, em novembro de 2025, a profissional responsável enviou uma mensagem aos pacientes informando que o atendimento estava temporariamente suspenso para regularização do local, devido a exigências burocráticas, como a emissão de um Laudo Técnico de Avaliação (LTA O prazo informado para a retomada das atividades era de aproximadamente quatro meses.

Passado o período, a vítima afirmou que tentou retomar contato, porém não obteve resposta. Ao buscar informações no prédio onde ocorriam os atendimentos, no Jardim Paraíso, foi informada de que a dentista não atuava mais no local e não havia deixado novo endereço ou forma de contato.

Diante da situação, a mulher acredita ter sido vítima de golpe, já que quitou integralmente o tratamento e não recebeu o serviço completo. Ela também informou ter formalizado uma reclamação junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CRO-SP).

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