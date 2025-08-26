Mulher afirma estar sofrendo ameaças após caso extraconjugal

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Uma mulher de 42 anos procurou a Polícia Civil de São Carlos para registrar ocorrência de ameaça e dano envolvendo um homem de 44 anos. O caso foi comunicado no último sábado (23), mas teria ocorrido na noite de sexta-feira (22), no bairro Parque Sisi.

De acordo com o boletim, a vítima relatou que há cerca de dois meses vem sofrendo ameaças e tendo bens danificados pelo investigado. Ela afirmou que os episódios começaram após descobrir um caso extraconjugal entre o marido e a esposa do homem.

Segundo o registro, o autor teria sido visto frequentemente nas proximidades da residência da vítima. Para se proteger, ela instalou câmeras de monitoramento, mas os equipamentos foram danificados. No episódio mais recente, o homem, portando um facão, teria golpeado o portão da casa e arrancado a campainha do muro.

