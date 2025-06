Mulher acusa vizinha de injúria racial

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, relatando um caso de injúria racial ocorrido no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. De acordo com o relato, uma moradora da região teria sido alvo de ofensas verbais com conotações racistas proferidas por uma vizinha.

O episódio teria ocorrido na tarde do dia 31 de maio, quando a vítima foi chamada por termos ofensivos relacionados à cor da pele e acusada injustamente de furto. Segundo o relato, a vizinha instalou uma câmera com o objetivo de filmar o quintal da vítima, o que, segundo a denunciante, intensificou a sensação de vigilância e constrangimento.

A denúncia foi registrada como crime de injúria racial e o caso será apurado.

Leia Também