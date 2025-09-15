(16) 99963-6036
segunda, 15 de setembro de 2025
Segurança

Mulher acusa motoboy de assédio após entrega de lanche

15 Set 2025 - 08h33Por Da redação
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 28 anos registrou boletim de ocorrência após relatar ter sido assediada por um motoboy em São Carlos.

Segundo a vítima, tudo começou no dia 6 de setembro, quando ela recebeu a entrega de um lanche em sua residência, no Jardim Paraíso. Durante a entrega, o entregador teria feito olhares de cunho malicioso. Logo após deixar o local, o homem entrou em contato por mensagem, perguntando se ela era casada, dizendo que havia gostado dela e oferecendo dinheiro para manter relações.

A vítima afirmou que recusou a proposta, reforçando que era casada, e bloqueou o número. No entanto, no dia 13 de setembro, o homem voltou a procurá-la, desta vez por outro número, insistindo em oferecer valores em troca de encontros. Diante da insistência, a mulher decidiu registrar a ocorrência.

