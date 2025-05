Mulher acusa marido de ameaças e pressões psicológicas

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 32 anos compareceu nesta segunda-feira à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para registrar boletim de ocorrência contra o marido, de 35, por supostas ameaças e violência psicológica. Segundo o depoimento, o casal vive em união estável há 17 anos e é pai de quatro filhos.

De acordo com a vítima, o relacionamento era pacífico até cerca de três anos atrás, quando o companheiro passou a adotar um comportamento agressivo e autoritário. “Ele afirma que a casa é propriedade dele e que eu deveria sair do lar”, relatou. Embora não haja registro de agressão física, ela afirma ter sofrido menosprezo, humilhações e pressão psicológica constantes.

O boletim de ocorrência foi registrado por volta do meio-dia no bairro Vida Nova. A mulher solicitou às autoridades que sejam tomadas as devidas providências para garantir sua segurança e de seus filhos. A investigação segue em sigilo, e a Polícia Civil não divulgou detalhes sobre eventuais medidas protetivas.

Leia Também