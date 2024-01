Mulher acusa marido de agressão em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi registrado nesta segunda-feira, 29, na CPJ. O caso teria ocorrido no começo da tarde de domingo, 28, em uma casa no Jardim Hikari.

A mulher de 45 anos procurou a repartição policial e afirmou que, por motivos que considera banais, teria começado uma discussão com o marido, de 27 anos. Garantiu que tentou evitar o bate-boca e foi até o banheiro. Porém, o agressor a teria seguido e, em dado momento, teria desferido um soco em seu rosto e um tapa na cabeça, causando lesão. A vítima disse ainda que o marido teria duas armas. Uma delas ficaria em sua cintura e a outra, no interior do veículo da família. O caso foi registrado e será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

