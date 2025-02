Mulher acusa companheiro de agressão e se esconde em matagal após ameaças de morte

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 34 anos solicitou a Polícia Militar e acusou o companheiro de 50 anos com quem se relaciona há dois meses, de agressões e ameaças de morte. O caso teria ocorrido em uma moradia no Jardim Paulistano. A vítima teria se escondido em um matagal e conseguiu solicitar a PM após se locomover até a portaria da USP.

Já com os policiais, a mulher disse que estava em sua casa quando passou a ser agredida com um aperto no braço e chutes, além de ser ameaças de morte, já que o acusado estaria com duas facas, por volta das 22h de sábado, 22. Fugiu em seguida e se escondeu em um matagal. Disse que viu o companheiro tentando localizá-la, sem sucesso com seu carro.

Foi quando teve chances e foi até a USP e acionou a PM que foi até onde reside o casal, no Jardim Paulistano. O acusado foi abordado e negou as agressões e ameaças de morte. Disse entretanto, que discutiu com a companheira após ela ter pego seu celular e ver mensagens de uma outra mulher, alegando uma suposta traição.

Na casa, os PMs localizaram duas facas que teriam sido usadas pelo homem que foi detido e encaminhado à CPJ. Após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem. A mulher foi encaminhada à UPA Santa Felícia para passar por atendimento médico.

Leia Também