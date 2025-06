Mulher aciona a PM após sofrer agressões e ofensas do marido no Jardim Embaré, em São Carlos

Violência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Um caso de violência doméstica foi registrado na noite desta terça-feira (24), no bairro Jardim Embaré, em São Carlos. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo um casal, após uma discussão que evoluiu para agressões físicas e verbais.

De acordo com o boletim registrado no Plantão Policial, a vítima, uma mulher, relatou aos policiais que desde o início do ano vinha enfrentando frequentes desentendimentos com o marido, motivados por questões de relacionamento. Na noite desta terça-feira, a discussão teria ganhado proporções mais graves após o homem acusá-la de ter lhe transmitido uma Doença Sexualmente Transmissível (DST).

A mulher contou à polícia que o marido começou a ofendê-la, chamando-a de "p*" e "burra". Durante a briga, enquanto ela tentava pesquisar informações sobre a suposta doença, o companheiro a empurrou contra a cadeira e depois a agarrou e jogou no chão quando foi ao banheiro. Já no quarto, segundo seu relato, ele chegou a empurrá-la para a cama e depois para a frente da residência, perseguindo-a e tentando impedir que gritasse por socorro, colocando a mão sobre sua boca.

Acionada pela vítima, a PM compareceu ao local e encaminhou as partes para a Delegacia de Plantão de São Carlos. O autor, por sua vez, negou as agressões e relatou que a discussão teve origem no clima de desconfiança e possível divórcio, após o diagnóstico de uma DST. O homem admitiu ter ficado nervoso e chutado uma cadeira, mas negou ter agredido a esposa.

Apesar do ocorrido, a vítima não desejou representar criminalmente contra o agressor no momento, mas foi orientada pela Polícia Civil a respeito do prazo de seis meses para representar e formalizar o pedido de medidas protetivas, de acordo com a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

