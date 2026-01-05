Mudas de árvores são furtadas de residência

Viatura Polícia Civil no plantão policial -

Um homem de 56 anos foi vítima de furto na tarde deste sábado (4), em uma residência localizada na Vila Elisabeth, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Policial, a vítima relatou que havia plantado quatro mudas de árvores em frente ao imóvel e pretendia instalar proteção nelas. No entanto, indivíduo(s) desconhecido(s) furtaram três mudas, identificadas posteriormente como manacá-da-serra.

O crime ocorreu por volta das 15h, na Rua Tiradentes. Segundo a vítima, não há imagens de câmeras de segurança nem suspeitos identificados até o momento.

Leia Também