Motorista tem 'apagÃ£o' e carro se choca contra poste no Jardim Paulistano

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Carro bateu com violência com o poste: danos de grande monta - Crédito: Maycon Maximino

Um ‘apagão’ teria sido a motivação de um acidente de trânsito no Jardim Paulistano na manhã desta terça-feira, 11. Uma mulher ficou ferida.

A vítima disse que dirigia seu veículo pela rua Rodolfo Luporini (sentido bairro/centro) e teria tido um mal-estar. Como consequência perdeu o controle da direção e o carro se chocou com violência contra um poste.

A mulher, com trauma no pescoço e no peito e dores lombares, foi socorrida pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico. O veículo teve danos de grande monta.

Leia Também