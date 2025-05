Motorista sofre trauma na cabeça após colisão entre veículos no Jardim Paulista

Compartilhar no facebook

Um dos veículos envolvidos na colisão: danos materiais - Crédito: Maycon Maximino

Um motorista de 57 anos sofreu trauma, após bater a sua cabeça no para-brisa do veículo que dirigia, consequência de uma colisão no Jardim Paulista por volta das 7h30 desta terça-feira, 20.

A vítima dirigia seu Classic pela rua Coriolano José Gibertoni e ao fazer a conversão com destino a rua Joaquim Perez Fernandes, ocorreu a colisão frontal em um Pálio. Os motivos serão esclarecidos.

Devido ao impacto, o motorista sofreu ferimentos e foi encaminhado à UPA Vila Prado pelo SAMU para atendimento médico.

