Motorista sofre mal súbito e provoca colisão em avenida de São Carlos

Na manhã desta terça-feira (19), uma colisão entre dois veículos mobilizou equipes de resgate na Avenida João de Lourenço, no bairro Maria Stella Fagá.

De acordo com informações, um funcionário de um mercado conduzia uma Fiorino quando sofreu uma convulsão e perdeu o controle da direção. O veículo atingiu a traseira de um Fiat Uno, também de propriedade de um funcionário do mesmo estabelecimento, que estava devidamente estacionado na via.

Com o impacto, o Uno foi arremessado contra a mureta de proteção de uma árvore e parou sobre a calçada, causando susto a pedestres que passavam pelo local.

O condutor da Fiorino, um jovem de 22 anos, recebeu os primeiros atendimentos da motolância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em seguida, foi encaminhado pela Unidade Básica de Suporte (USB) para a Santa Casa

