Motorista sofre convulsão ao volante e carro colide contra poste no Jardim Botafogo

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e um poste de alta tensão foi registrada na tarde desta quinta-feira (3), na estrada municipal Washington José Pêra, no sentido bairro–centro, no bairro Jardim Botafogo.

O condutor do veículo HB20, de 45 anos, estava acompanhado da esposa quando sofreu uma convulsão ao volante, perdendo o controle da direção e colidindo fortemente contra o poste. Com o impacto, a estrutura chegou a se romper, mas por sorte não caiu sobre o veículo.

O motorista sofreu um trauma na região do tórax e foi socorrido inicialmente pelo Corpo de Bombeiros. Em seguida, uma unidade do SAMU o encaminhou para a Santa Casa. Já a esposa, que estava no banco do passageiro, não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico.

Equipes da Polícia Militar e agente de trânsito estiveram no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito até a liberação da via.

