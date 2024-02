Motorista sem habilitação bate em moto da Guarda Municipal no Portal do Sol

A moto do GM sofreu vários danos: guarda teve vários ferimentos - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um guarda municipal ferido na tarde desta quinta-feira, 29, no Portal do Sol, em São Carlos. Com ferimentos pelo corpo, a vítima foi socorrida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa. O Samu também atendeu a ocorrência.

Segundo apurado pela reportagem do São Carlos Agora, os envolvidos no acidente transitavam pela Avenida Comendador Alfredo Maffei (sentido bairro/centro) quando, por motivos ignorados, a motorista de um veículo atingiu o motociclista da Guarda Municipal.

Consta que a motorista, que estava acompanhada de uma criança, não possui CNH e o carro estaria com os pneus carecas. Além disso, o licenciamento estaria atrasado. Desta forma o carro foi recolhido ao pátio municipal.

