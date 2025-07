Motorista se apresenta à polícia após ver notícia do acidente

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (14), um ciclista de 23 anos foi atropelado na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), nas proximidades da empresa Papelão São Carlos, em São Carlos. O motorista envolvido na colisão, que conduzia uma Fiat Toro, inicialmente deixou o local sem prestar socorro.

Segundo informações da Polícia e relatos do próprio condutor, um homem de 50 anos, ele seguia pela rodovia ainda durante a escuridão da manhã quando sentiu um impacto no veículo. O retrovisor quebrou, e os estilhaços do vidro do lado do passageiro foram projetados para dentro do carro. Assustado, ele pensou se tratar de uma tentativa de assalto e seguiu até seu local de trabalho.

Mais tarde, ao acessar o site São Carlos Agora, o motorista viu a reportagem sobre o atropelamento e imediatamente se apresentou voluntariamente na Central de Polícia Judiciária (CPJ), relatando o que havia ocorrido. Ele afirmou acreditar que o impacto teria sido o momento exato do atropelamento próximo à empresa Papelão São Carlos.

O Policiamento Rodoviário compareceu ao local e registrou a ocorrência. O motorista foi convidado a realizar o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool.

O caso foi registrado na CPJ de São Carlos e segue sob investigação.

