domingo, 09 de novembro de 2025
Segurança

Motorista sai ileso após capotamento na SP-318 em São Carlos

09 Nov 2025 - 00h05Por Erika
Motorista sai ileso após capotamento na SP-318 em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um capotamento foi registrado no final da noite deste sábado (8) na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), na altura do km 241, em São Carlos.

Segundo informações, o condutor de um Honda Civic, de 32 anos, seguia no sentido São Carlos–Ribeirão Preto quando, ao se assustar com um veículo que freou bruscamente à sua frente, tentou desviar para evitar a colisão traseira. No entanto, acabou perdendo o controle da direção.

O carro rodou na pista, cruzou para o sentido contrário da rodovia, subiu em um barranco e capotou várias vezes, parando no canteiro lateral do lado oposto.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista saiu ileso. Equipes do SAMU e da concessionária que administra a rodovia estiveram no local e prestaram atendimento, mas não houve necessidade de encaminhamento médico.

Um funcionário de uma empresa próxima presenciou o acidente, correu até o local e ajudou o motorista a sair do veículo. A Polícia Rodoviária também esteve no local e registrou a ocorrência.

