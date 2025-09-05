Homem registra BO contra dono de oficina após divergência em conserto

Um homem registrou boletim de ocorrência nesta quinta-feira (04) alegando ter sido ameaçado pelo proprietário de uma oficina mecânica em São Carlos, após um desentendimento sobre reparos realizados em seu veículo.

Segundo relato à Polícia Civil, no dia 21 de agosto ele deixou o automóvel para conserto mecânico. O orçamento, no valor de R$ 2.550,00, teria sido informado dias depois, sem ordem de serviço formal. O cliente afirmou que autorizou os reparos por necessidade do carro para o trabalho, ficando combinado o pagamento de R$ 1.300,00 de entrada e o restante na conclusão.

Ainda de acordo com o boletim, ao retirar o carro no dia 29 de agosto, o motorista notou um dano no paralama dianteiro direito, que não havia sido comunicado previamente. Ele questionou a oficina e recebeu apenas a confirmação de que o problema havia ocorrido no local, mas sem informações sobre data ou circunstâncias.

No dia 3 de setembro, quando retornou para buscar o veículo, o proprietário teria se recusado a liberar o carro diante da recusa do cliente em quitar o valor total antes da resolução do dano. O motorista relatou que o dono da oficina passou a gritar, ameaçá-lO.

O cliente afirmou que conseguiu pegar a chave sobre uma mesa e sair com o veículo, mas, ao deixar o local, teria novamente sido alvo de ameaças: “Você ainda vai ver o que é bom”, teria dito o proprietário, segundo o registro policial.

O caso foi registrado como ameaça (artigo 147 do Código Penal) e encaminhado para investigação pelo 2º Distrito Policial de São Carlos.

