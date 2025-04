Motorista que causou acidente com morte na SP-215 deve responder por homicídio culposo

Local do acidente e Wesley no detalhe - Crédito: arquivo

O motorista de 83 anos que causou um acidente que terminou com a morte de um jovem de 22 anos e deixou outro da mesma idade gravemente ferido na tarde de ontem na SP-215, em São Carlos, pode responder por lesão corporal culposo na direção de veículo automotor e homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou seja, quando não há intenção de matar. Ele não teria desrespeitado a sinalização e realizado uma conversão proibida na pista.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão policial, o acidente aconteceu por volta das 13h, quando o condutor da caminhonete, deixou o bairro Novo Horizonte e ingressou na rodovia. Segundo informações, havia sinalização no local proibindo a conversão, além de uma placa de “pare”, que o motorista teria alegado não ter visto devido à obstrução de um caminhão estacionado nas proximidades.

A motocicleta seguia no sentido Descalvado/São Carlos quando colidiu na lateral do veículo. O condutor da moto, Wesley Zabaglia, de 22 anos, faleceu no local. Ele levava um passageiro, Wellington de Jesus Oliveira, da mesma idade, que foi socorrido com ferimentos e permanece internado na Santa Casa de São Carlos.

As autoridades confirmaram que ambos os condutores estavam habilitados e os veículos em situação regular. O motorista da caminhonete foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool. Após o acidente, ele passou mal e precisou de atendimento médico, sendo posteriormente liberado.

A Polícia Técnica realizou a perícia no local, e o corpo da vítima fatal foi encaminhado ao IML. O caso segue sendo investigado pelo 4º DP.

