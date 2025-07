Motorista procurado por estupro de vulnerável é preso dirigindo ônibus em São Carlos

Estupro vulnerável - Crédito: divulgação

Na manhã desta quinta-feira (3), um homem de 34 anos foi capturado pela Polícia Militar enquanto dirigia um ônibus que trafegava pela Rodovia Washington Luís, em São Carlos. Ele era procurado pela Justiça.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal da cidade, relacionado ao artigo 217-A do Código Penal, que trata de crime contra a dignidade sexual. Após receberem a informação sobre a localização do procurado, os policiais localizaram o indivíduo no volante do coletivo.

O homem foi conduzido ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

