Motorista perde o controle e colide contra veículos estacionados na avenida São Carlos

local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo um veículo e dois automóveis estacionados foi registrada na Avenida São Carlos, no sentido Centro–Praça Itália, na manhã desta quarta-feira. Segundo informações apuradas no local, a motorista de 32 anos relatou ter sofrido um mal súbito enquanto conduzia, o que resultou na perda de controle do veículo.

A motorista acabou colidindo contra um Volkswagen Fox estacionado, subindo sobre a roda do automóvel. Na sequência, o veículo desgovernado atingiu a traseira de um segundo Fox, que estava também estacionado, empurrando ambos os veículos para frente.

Após o acidente, a condutora permaneceu dentro do veículo, passando mal. Ela foi atendida pela unidade de resgate e encaminhada para a Santa Casa de São Carlos para avaliação médica. O estado de saúde dela não foi divulgado até o momento.

