Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (14), um carro colidiu contra um poste na avenida São Carlos, perto do terminal rodoviário. Segundo informações preliminares, a motorista do veículo, que seguia no sentido centro/bairro, perdeu o controle da direção e ocasionou o acidente.

Felizmente, não houve vítimas, apenas danos materiais ao veículo e à estrutura do poste. As causas do acidente são desconhecidas.

