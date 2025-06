Motorista perde o controle e carro colide contra defensa metálica na Washington Luís

Compartilhar no facebook

Crédito: Lourival Izaque

Um acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (20) na Rodovia Washington Luís (SP-310), altura do km 248, sentido norte, em Ibaté.

Segundo informações apuradas no local, o condutor de um Chevrolet Corsa Classic, de cor preta, perdeu o controle da direção e colidiu contra o bloco de ferro localizado no início do guard rail.

Apesar da gravidade da colisão, o motorista não sofreu ferimentos e não ficou preso às ferragens. O veículo foi removido pela concessionária que administra a rodovia. Não houve necessidade de interdição da pista e o trânsito seguiu normalmente no trecho.

