segunda, 08 de dezembro de 2025
Segurança

Motorista perde o controle e colide contra defensa metálica na estrada do Broa

08 Dez 2025 - 17h38Por Da redação
Motorista perde o controle e colide contra defensa metálica na estrada do Broa - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Uma colisão foi registrada na tarde desta segunda-feira (8) na rodovia municipal Domingos Inocentini, no km 8, sentido São Carlos – represa do Broa.

De acordo com as informações apuradas, o motorista de um Volkswagen Gol perdeu o controle do veículo por motivos ainda desconhecidos e acabou batendo violentamente contra o guarda-reio.

O condutor, um homem de 51 anos, sofreu ferimentos leves. Ele recebeu atendimento inicial no local e foi encaminhado pela equipe do SAMU à Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu sob cuidados médicos.

