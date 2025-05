Motorista perde o controle e carro bate em moto e árvore na Bruno Ruggiero Filho

Veículo atingiu moto e uma árvore - Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão envolvendo um carro e uma moto foi registrada na noite deste domingo (18), na Avenida Bruno Ruggieiro Filho. Segundo informações, ambos os veículos seguiam na mesma direção quando o motorista do carro perdeu o controle do veículo e atingiu a motocicleta.

Após a colisão com a motocicleta, o carro ainda atingiu uma árvore. O motoboy, de 39 anos, que estava realizando uma entrega no momento do acidente, relatou sentir dores na perna esquerda, mas dispensou o atendimento do SAMU.

A Guarda Municipal esteve no local para registrar a ocorrência e verificar se o condutor do automóvel estava dirigindo sob efeito de álcool. As causas do acidente serão apuradas.

