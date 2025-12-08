Motorista perde o controle do veículo após mal súbito e colide contra muro

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo um carro e o muro de um edifício foi registrada na manhã desta segunda-feira (8) na Rua Padre Teixeira, no bairro Parque Santa Mônica, próximo à Santa Casa de São Carlos.

De acordo com informações colhidas no local, a condutora, de 50 anos, seguia pela via acompanhada da neta, que estava devidamente acomodada na cadeirinha no banco traseiro. Ao se aproximar do final da rua, onde há uma curva acentuada, a motorista relatou que sua visão escureceu por alguns instantes. O mal súbito fez com que ela perdesse o controle do Chevrolet Celta, resultando na colisão contra o muro.

A equipe do SAMU foi acionada e encontrou a motorista consciente e orientada, porém bastante abalada com o ocorrido. Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada para a Santa Casa de São Carlos, onde passou por avaliação médica.

A neta, que estava corretamente presa na cadeirinha, saiu ilesa do acidente. A cena chamou a atenção de moradores da região, que acompanharam o atendimento e destacaram a importância do uso adequado dos dispositivos de segurança infantil.



