Motorista perde o controle após ser fechado por caminhão e carro capota na WL

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um capotamento foi registrado na tarde desta segunda-feira (30), no km 219 da Rodovia Washington Luís (SP-310), sentido Capital–Interior, em frente ao atacado Tenda, em São Carlos.

No veículo, um GM Celta, estavam três idosos — duas mulheres e um homem — que trafegavam pela faixa da esquerda, quando um caminhão teria fechado o carro. Com isso, o Celta colidiu contra a barreira de concreto central da via e acabou capotando.

Apesar do susto, os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Ecovias prestaram atendimento no local. O acidente não deixou vítimas graves.

