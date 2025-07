Motorista perde controle e colide contra poste no Aracy 2

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

No início da tarde desta sexta-feira, dia 4, uma colisão envolvendo um veículo e um poste foi registrada na avenida Regente Árabe, no bairro Aracy 2, sentido CentroBairro, em São Carlos.

De acordo com as informações, uma jovem conduzia um GM Classic quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção e colidiu fortemente contra um poste de iluminação pública. O impacto foi suficiente para danificar a estrutura do poste, que, apesar do estrago, não chegou a cair sobre o veículo.

A motorista relatou que se perdeu ao volante, o que resultou no acidente. Agentes de trânsito da Prefeitura Municipal isolaram o local do acidente até a substituição do poste danificado.

Leia Também