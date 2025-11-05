(16) 99963-6036
Segurança

Motorista perde controle e colide contra barranco após desviar de urubu na rodovia Dr. Paulo Lauro

05 Nov 2025 - 09h46Por Erika
Na manhã desta quarta-feira (5), uma motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra um barranco na rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), na altura do km 143, no sentido São Carlos–Descalvado.

Segundo informações, a condutora relatou que tentou desviar de um urubu que estava no meio da pista, momento em que acabou perdendo o controle da direção e atingindo o barranco no sentido contrário da rodovia.

Equipes da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a via estiveram no local. Felizmente, a motorista não se feriu, graças à abertura do airbag, que evitou lesões.

O veículo sofreu danos significativos na parte dianteira devido ao impacto.

