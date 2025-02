Motorista perde controle e carro capota na Washington Luís em São Carlos; mulher fica ferida

T-Cross capotou e ficou destruída. Uma mulher se feriu - Crédito: Maycon Maximino

Um T-Cross capotou no início da tarde desta segunda-feira (3) no km 222 da Rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido capital-interior. Uma mulher ficou ferida no acidente.

O veículo era ocupado por duas mulheres de Campinas que seguiam para Matão a trabalho. Por razões ainda desconhecidas, a motorista perdeu o controle da direção e saiu para o acostamento. Ao tentar evitar a colisão contra uma placa de sinalização, realizou uma manobra brusca em direção ao canteiro central, atingiu uma vala de concreto e capotou.

Funcionários de um posto de combustíveis próximo ao local prestaram os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros e da equipe da concessionária responsável pela rodovia.

A passageira, de 56 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhada à Santa Casa pela unidade de resgate dos Bombeiros. A motorista saiu ilesa.

