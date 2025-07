Motorista perde controle e capota carro na Cidade Jardim

Crédito: Lourival Izaque

Um capotamento foi registrado na noite deste domingo (20) na Rua Dr. Viriato Fernandes Nunes, Cidade Jardim, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, o motorista de um Fiat Mobi preto descia a via quando percebeu o carro "puxando" para o lado. Ele contou que seguia devagar, mas em determinado momento perdeu o controle da direção e acabou colidindo com a roda de um Ford Fiesta prata que estava estacionado. Com o impacto, o veículo alavancou e capotou.

O condutor sofreu um corte na mão esquerda e recusou atendimento do SAMU, que foi acionado e esteve no local.

A via está parcialmente interditada: uma das faixas segue bloqueada pelo carro acidentado, enquanto o outro sentido permanece liberado para o tráfego.

Leia Também