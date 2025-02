Motorista perde controle de veículo e capota na SP-215, em São Carlos

Veículo após o capotamento - Crédito: Maycon Maximino

Um capotamento foi registrado na noite desta quarta-feira (26), na rodovia SP-215, na altura do KM-165, próximo ao bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

Um motorista, morador de São Carlos, retornava de Ribeirão Bonito quando perdeu o controle do veículo, um Peugeot 207. O carro saiu da pista, subiu no barranco do lado direito e colidiu violentamente contra uma árvore antes de capotar e parar de ponta-cabeça na via.

Motoristas que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que socorreu a vítima e a encaminhou para a Santa Casa de São Carlos. O condutor sofreu ferimentos, mas o estado de saúde não foi informado.

Leia Também