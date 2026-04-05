Motorista perde controle após capô abrir e carro capota na Washington Luís

Crédito: SCA

Um capotamento foi registrado na manhã desta sexta-feira (3), feriado de Sexta-Feira Santa, na Rodovia Washington Luís, na altura do km 230, no sentido capital–interior.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor de um veículo Volkswagen Gol trafegava pela via quando o capô do carro se abriu repentinamente. Com a visão comprometida e assustado com a situação, o motorista acabou perdendo o controle da direção.

O veículo colidiu contra uma defensa de concreto, instalada no canteiro central devido às obras em andamento no local, e, na sequência, capotou.

Apesar do impacto, não houve registro de vítimas, sendo constatados apenas danos materiais.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local, realizando a sinalização e prestando apoio à ocorrência. A Polícia Militar Rodoviária também compareceu para o registro do caso.

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