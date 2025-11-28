(16) 99963-6036
sexta, 28 de novembro de 2025
Susto

Motorista passa mal, bate em carro parado e sobe em canteiro na Avenida Teixeira de Barros

Vítima teve uma convulsão enquanto dirigia o veículo e recusou atendimento médico

28 Nov 2025 - 01h18Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motorista passa mal, bate em carro parado e sobe em canteiro na Avenida Teixeira de Barros - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um motorista de 43 anos, passou mal enquanto diriga um carro na noite desta quinta-feira (27), na Avenida Teixeira de Barros, em São Carlos.

Segundo informações a vítima seguia pela via com seu Fiat Palio Weekend quando teve uma convulsão, perdeu controle, atingiu um Fiat Uno estacionado, subiu na calçada e avançou sobre o canteiro central. O condutor só parou, quando o veículo ficou preso sobre um barranco de concreto. 

O Samu foi acionado e prestou atendimento no local, mas apesar do susto o motorista e o filho recusaram encaminhamento médico afirmando estar bem. Com a chegada das equipes, o condutor já estava consciente e orientado. 

A Polícia Militar registrou a ocorrência e o tráfego no trecho permaneceu fluindo normalmente, após o carro ser removido. As causas do acidente, serão investigadas. 

Leia Também

Mãe e filho de 12 anos são detidos após furto em estabelecimento comercial no Centro
Segurança20h00 - 27 Nov 2025

Mãe e filho de 12 anos são detidos após furto em estabelecimento comercial no Centro

Carro bate em caminhão estacionado após desviar de buraco no Boa Vista
Segurança19h19 - 27 Nov 2025

Carro bate em caminhão estacionado após desviar de buraco no Boa Vista

Presença de suspeito de matar cadeirante gera tumulto no Cidade Aracy
Segurança17h51 - 27 Nov 2025

Presença de suspeito de matar cadeirante gera tumulto no Cidade Aracy

Mulher é presa por receptação após PM localizar Jeep furtado e Nivus roubado no Eduardo Abdelnur
Segurança17h22 - 27 Nov 2025

Mulher é presa por receptação após PM localizar Jeep furtado e Nivus roubado no Eduardo Abdelnur

Desgovernado, carro atinge árvore após pane nos freios e duas pessoas ficam feridas
Segurança17h12 - 27 Nov 2025

Desgovernado, carro atinge árvore após pane nos freios e duas pessoas ficam feridas

Últimas Notícias