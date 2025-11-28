Motorista passa mal, bate em carro parado e sobe em canteiro na Avenida Teixeira de Barros

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um motorista de 43 anos, passou mal enquanto diriga um carro na noite desta quinta-feira (27), na Avenida Teixeira de Barros, em São Carlos.

Segundo informações a vítima seguia pela via com seu Fiat Palio Weekend quando teve uma convulsão, perdeu controle, atingiu um Fiat Uno estacionado, subiu na calçada e avançou sobre o canteiro central. O condutor só parou, quando o veículo ficou preso sobre um barranco de concreto.

O Samu foi acionado e prestou atendimento no local, mas apesar do susto o motorista e o filho recusaram encaminhamento médico afirmando estar bem. Com a chegada das equipes, o condutor já estava consciente e orientado.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e o tráfego no trecho permaneceu fluindo normalmente, após o carro ser removido. As causas do acidente, serão investigadas.

