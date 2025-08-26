Motorista passa mal ao volante e colide em carro estacionado

Crédito: Maycon Maximino

No início da tarde desta segunda-feira (25), uma colisão entre dois veículos foi registrada na Rua Rudolfo Meise Geier, no bairro Monte Carlo, em São Carlos.

A vítima conduzia um Ford Fiesta seguia no sentido centro–bairro quando teria sofrido um mal súbito e perdido o controle da direção, colidindo contra um Renault Sandero que estava estacionado.

Com o impacto, o Sandero foi projetado sobre a calçada. A vítima foi atendida pela equipe do SAMU e socorrida à Santa Casa de São Carlos. Apesar do susto, estava consciente e relatou ter sentido um mal-estar antes do acidente.

Leia Também