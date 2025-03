Compartilhar no facebook

Na manhã deste sábado (02), um motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra um muro na Rua XV de Novembro, no bairro Vila Nery.

Segundo informações preliminares, o condutor do Chevrolet Corsa teria passado mal ao volante antes do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou socorro no local.

A vítima foi encaminhada à Santa Casa para atendimento médico. O estado de saúde do motorista não foi divulgado.

