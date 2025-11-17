Motorista passa mal ao volante e provoca acidente na Getúlio Vargas

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente movimentou o trânsito na manhã desta segunda-feira (17), na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades da antiga fábrica Cardinali, em São Carlos.

Segundo informações, o condutor de uma Fiat Strada, um homem de 51 anos, seguia no sentido centro–rodovia quando passou mal, desmaiou ao volante e acabou avançando a sinalização de pare, colidindo contra outro veículo que fazia a rotatória pela via.

O motorista de 51 anos recebeu atendimento inicial da Motolância do SAMU. Em seguida, uma unidade básica do SAMU assumiu o atendimento e o conduziu até o Hospital Unimed, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Já a condutora do outro veículo não se feriu, resultando apenas em danos materiais.

Leia Também