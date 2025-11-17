(16) 99963-6036
segunda, 17 de novembro de 2025
Segurança

Motorista passa mal ao volante e provoca acidente na Getúlio Vargas

17 Nov 2025 - 10h41Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motorista passa mal ao volante e provoca acidente na Getúlio Vargas - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um acidente movimentou o trânsito na manhã desta segunda-feira (17), na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades da antiga fábrica Cardinali, em São Carlos.

Segundo informações, o condutor de uma Fiat Strada, um homem de 51 anos, seguia no sentido centro–rodovia quando passou mal, desmaiou ao volante e acabou avançando a sinalização de pare, colidindo contra outro veículo que fazia a rotatória pela via.

O motorista de 51 anos recebeu atendimento inicial da Motolância do SAMU. Em seguida, uma unidade básica do SAMU assumiu o atendimento e o conduziu até o Hospital Unimed, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Já a condutora do outro veículo não se feriu, resultando apenas em danos materiais. 

Leia Também

Caminhonete perde freio e provoca engavetamento na Washington Luís
Segurança11h05 - 17 Nov 2025

Caminhonete perde freio e provoca engavetamento na Washington Luís

Motorista de 95 anos faz conversão proibida e causa acidente em São Carlos
Segurança10h25 - 17 Nov 2025

Motorista de 95 anos faz conversão proibida e causa acidente em São Carlos

Guarda Municipal de Ibaté apreende drogas no bairro Icaraí após denúncia anônima
Segurança07h43 - 17 Nov 2025

Guarda Municipal de Ibaté apreende drogas no bairro Icaraí após denúncia anônima

Jovem é preso acusado de violentar ex-namorada de 18 anos
Ribeirão Bonito 06h34 - 17 Nov 2025

Jovem é preso acusado de violentar ex-namorada de 18 anos

Ciclista fica ferido após ser atingido por moto
Getúlio Vargas19h47 - 16 Nov 2025

Ciclista fica ferido após ser atingido por moto

Últimas Notícias