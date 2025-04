Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito, envolvendo um carro e uma moto, foi registrado nesta noite de sexta-feira (11), no Jardim São Carlos.

Segundo informações, o motorista transitava com seu carro pela Rua Treze de Maio e não respeitou o sinal de pare no cruzamento com a Rua Delfino Martins Camargo Penteado, atingindo uma motocicleta.

Com o impacto, a condutora da moto foi ao solo e ficou sentindo dores no braço, sendo socorrida pelo SAMU à Santa Casa.

Leia Também