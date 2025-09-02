Motorista na contramão causa colisão com moto na Avenida São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta segunda-feira (01) um grave acidente foi registrado na Avenida São Carlos, quando o condutor de um Fiat Siena acessou a via na contramão e provocou uma colisão envolvendo uma motocicleta ocupada por um casal de jovens. Após o impacto, a moto ainda atingiu um veículo estacionado, um Volkswagen T-Cross.

Segundo informações, o motorista do Siena seguia pela Rua Orlando Damiano e, ao entrar na Avenida São Carlos, invadiu a contramão de direção. O casal na moto — um jovem de 18 anos e sua namorada de 17, seguia no sentido rodovia quando foi surpreendido pelo veículo.

Com o impacto, a moto foi arremessada contra o T-Cross que estava estacionado na via. A passageira sofreu cortes nos joelhos e escoriações, sendo socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. Já o condutor da moto teve trauma facial e múltiplas escoriações, sendo atendido pelo SAMU. Ambos foram encaminhados à Santa Casa de São Carlos.

