Motorista morre após passar mal no acostamento da SP-255

Um homem morreu na noite quinta-feira (17), após passar mal no acostamento da Rodovia SP-255, em Ribeirão Preto. A estrada liga Araraquara e São Carlos a cidade.

Por volta das 23h53, um veículo foi avistado parado na pista no sentido Sul, na altura do quilômetro 12. Usuários da rodovia entraram em contato com a central de atendimento da concessionária VIAPAULISTA, que acionou imediatamente o resgate.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou a motorista de um Honda City em parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços da equipe de emergência, a vítima infelizmente não resistiu e veio a óbito no local. A identidade do motorista não foi revelada.

O atendimento contou com o apoio da Polícia Militar Rodoviária, SAMU e equipes da concessionária.

