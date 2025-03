Motorista invade contramÃ£o e provoca acidente em alÃ§a de acesso da WL

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta terça-feira (4), um acidente ocorreu na alça de acesso do Jockey Club, quando um veículo entrou na contramão e colidiu frontalmente com um Ford Fiesta que seguia no sentido contrário da rodovia Washington Luís.

De acordo com informações, após a colisão, o motoriusta retirou a bateria do veículo e fugiu do local. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a rodovia foram acionadas para atender a ocorrência.

Apesar da gravidade do acidente, não houve vítimas, apenas danos materiais.

